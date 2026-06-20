プロゴルファーの堀琴音（30）は6月16日、Instagramを更新。ファンやゴルフメーカーからの意外な贈り物を公開した。 【画像】菅沼菜々＆堀琴音「個性的スイングのお二人」練習日の笑顔2ショットに熱視線「まずは予選突破だ！」「期待させて下さい」 「最近アクリルスタンドが増えてきました」というコメントと共に投稿されたのは、2種類のアクリルスタンド。優勝トロフィーを掲げる堀の姿と、独