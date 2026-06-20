米大手ベースボールカード会社「Topps」とMLBの公式Instagramは6月15日に共同投稿を更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）とニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ（34）が登場する超レアカードを公開した。新商品「2026 Topps Dynamic Duals Baseball」に収録される「Dynamic Duels」と名付けられたカードで、両選手を中世の騎士に見立てた手