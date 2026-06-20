世界的な寿司ブームのなか、海外では「日本人の寿司職人」の価値が急騰している。ニューヨークやドバイでは、高級寿司店が驚くような収益を叩き出しているという。おさかなコーディネータのながさき一生氏が、寿司が“単なる外食”を超えた「文化ビジネス」になっている実態を解説する。※本稿は、おさかなコーディネータのながさき一生『最強の寿司ビジネス』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。海外で寿司店を開業