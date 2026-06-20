中国の高速鉄道列車は毎日1万本近く運行し、駅の停車時間が2分にも満たない列車がたくさんある。これほどの超過密ダイヤで運行しながら、高速鉄道が非常に高い定時運行率を維持できているのはなぜか。世界の鉄道交通に制御システムのソリューションとサービスを提供する和利時科技は、中国の全国80本以上の幹線鉄道で列車運行制御システムが採用されており、対象路線の総延長は1万6000キロを超える。同集団の何春明（ホー・チュン