V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、リベロの阿羅田安莉（24）、アウトサイドヒッターのオケケアル・メソマチ（23）と2026-27シーズンの選手契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 広島県出身の阿羅田は龍谷大学を卒業後、2024年にカノアへ入団。在籍2季目となる2025-26シーズンはチームのキャプテンを務め、Vリーグ女子ではレギュラ