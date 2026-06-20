秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡとＭＡＴＳＵＲＩが、グループとして初舞台公演「デカ×ホシ」（９月９日〜１８日、東京・Ｉ’ＭＡＳＨＯＷ）を上演することを２０日、発表した。音楽活動にテレビやラジオと絶好調の２グループが夢の初舞台。同時刻の異なる場所を舞台に描き出すシンクロ・デュアル・ステージに挑む。刑事たちが張り込む部屋と、窃盗団のアジトという隣り合う二つ