フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁、中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。中田氏は、試合中の糸井氏の行動に仰天したことを述懐。「試合中に（糸井氏が）懲罰交代を受けたんですよ。で、パッて気づ