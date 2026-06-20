脚本・演出家のなるせゆうせい氏が20日、自身のXを更新。緊急入院していることを報告した。【写真】ベッドに横になった状態を公開した脚本・演出家なるせゆうせい氏「皆様こんにちは、ご存知の方はすでにご存知ですが、私今、都内某総合病院に緊急入院しております」と報告。「何日も前から目のピントが合わず、眼科、脳神経外科、耳鼻科、総合内科等にたらい回しにあいつつも、原因不明。おそらくは自己免疫疾患。ミラーフィ