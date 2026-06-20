フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。映画館での意外なポップコーンの食べ方を明かした。この日のゲストは先週に引き続き元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。映画「プラダを着た悪魔2」の話となった時に田中が、映画館で「ポップコーンは食べる派ですか？」と聞くと、堀井は「混んでいるときは食べないんです