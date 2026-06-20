難易度の高い曲芸が披露された「ハッピードリームサーカス」＝２０日、ジ・アウトレット湘南平塚「ハッピードリームサーカス」が２０日、神奈川県平塚市大神の商業施設「ジ・アウトレット湘南平塚」で始まった。８月３１日までの期間、世界トップレベルのアーティストたちが妙技を披露する。「ドリームサーカス」（大阪市）とテレビ神奈川（ｔｖｋ、横浜市中区）の主催で、神奈川新聞社などの後援。県内では２年ぶりの開催にな