片付けで大切なのは、「使ったら元の場所に戻す」こと。でも、家族みんなで実践するのは意外と難しいものです。整理収納アドバイザーの井手本亜紀さんは、息子が小さかった頃、片付けやすい収納を目指して試行錯誤。そのなかで効果を感じた工夫があるそうです。今回は当時「やってよかった」収納の工夫を3つ紹介します。コツ1：子どもでも見やすい「向き」を意識する筆者は夫と大学生の息子の3人家族。現在は、息子の進学を機に夫