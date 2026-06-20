ソフトバンクは２０日の日本ハム戦（エスコン）に１０―７で打ち勝った。近藤が２打席連続弾を放つ７打点の活躍を見せるなど打線が活気づいた。試合後、小久保監督は「（近藤の２発が）効きましたね」と語った。その一方で、試合終了後には日本ハム・新庄監督が小久保監督を呼び寄せる珍しいシーンがあった。両監督はグラウンドで約１分程度言葉を交わし、それぞれのベンチへと戻った。試合中には６回の日本ハムの攻撃時、レ