ボートレース下関の「オープン７周年記念モーヴィ下関杯」は２１日、開幕する。岡村仁（４２＝大阪）がエンジン抽選で手にした１７号機は、２節前に松江秀徳が強烈なパワーを発揮してＶを飾ったエンジン。当地のエース機候補の１つだ。前検のＳ特訓を終えると「そのまま行った。直線は強めだけど、ターンは重さがあった。Ｓにも影響があった。でも、感触は悪くない」と課題はあるものの、ポテンシャルは感じ取っていた。「ペ