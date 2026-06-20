巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が２０日の中日戦（東京ドーム）に先発し、今季最長の８回途中１安打無失点と快投。７回まで中日打線を無安打に封じ、奪った三振は１０を数えるなど、持ち味を存分に発揮した。前回登板の西武戦（１３日、ベルーナ）で２か月ぶりの白星を挙げたウィットリーは、この日も好調を維持した。７回まで９９球を投げ、無安打、３四球、９奪三振。１―０で迎えた８回も続投したが、二死から