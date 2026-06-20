「多くのファンの方は知らない気がする」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、自身の“意外な一面”を明かした――。佐野勇斗○M!LKの食事事情も告白「お昼ご飯とかも…」4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、ファンの質問に回答。「一番ご飯に行くメンバーは?」と聞かれると、佐野は、「俺、マジでご飯行かないんだよな」と苦笑い。「そもそも本当に極度の面倒くさがり」だといい、「たぶん、多くのファンの