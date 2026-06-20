北中米ワールドカップサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦に臨む。決戦前日、試合会場となるメキシコ・モンテレイには衝撃の光景が広がっていた。サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が、現地の様子を「ほぼスプラッシュマウンテン」などと伝えている。災害級の事態になっていた。試合会場となるエスタディオ・モンテレイ近郊の市街地。現地は