元看護師のグラビアアイドル・あらた唯が19日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルなファッションを公開した。 【写真】白のタンクトップがお似合いです 「今日も暑かった」と投稿し、スタイル際立つ白のタンクトップの写真を掲載。表情からは、少し暑さに参っているようだ。 フォロワーからは「超カワイイ」「シンプルで好きだなぁー！」「熱中症気をつけて」「女神」などの声が寄せられた。 あらた