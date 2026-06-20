北中米Ｗ杯から出場チームが４８に増えたことで、１次リーグ突破条件も複雑化している。１９９８年フランス大会から前回大会までの３２チーム参加の場合、各組上位２チームが無条件で決勝トーナメント進出となっていたが、今大会は３位からも決勝トーナメント進出の可能性がある。今大会も前回までと同様、各組１位と２位は無条件で決勝トーナメント進出が決まるが、組３位からは全１２組のうち成績上位８チームが進出となる。