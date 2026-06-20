◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が、リスタートの快音を響かせた。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で痛めた左足の状態が回復し、「９番・遊撃」で４試合ぶりに先発復帰。４点を追う９回、先頭で西武・隅田から中前打を運んだ。「やっぱり、一本出たというのもありますし…」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。交流戦が終了し、１８日の全体練習ではライブＢ