フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。なりたかった職業を明かした。この日のゲストは先週に引き続き元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。映画「プラダを着た悪魔2」の話となり、田中は、仲の良いタレントの指原莉乃と一緒に鑑賞したと明かした。田中は、前作の時は見終わった後に友人と「私だったらこうする、