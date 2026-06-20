「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）ＩＷＧＰ女子選手権が行われ、朱里が山下りなを破り、４度目の防衛に成功した。山下りなに場外でパワーボムを食らい、頭部への打撃技、怪力に苦しんだ。それでも空手仕込みの打撃、雪崩式ブレーンバスターなどシリアスな攻防を展開。相手の垂直落下式ブレーンバスター、ラリアット、スプラッシュマウンテンで追い込まれるも、最後は２１分１８秒、頭突き