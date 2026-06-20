20日、山口県下関市の中国道で車がひっくり返る事故があり車外に投げ出された1人が死亡しました。事故があったのは下関市の中国自動車道上り王司パーキングエリア付近です。 警察によりますと20日午前10時ごろ高速道路を警ら中のパトカーに乗っていた警察官が反対車線にひっくり返った車を発見しました。この事故で3人が搬送されましたが車外に投げ出されていた1人が死亡しました。警察で身元の確認を進めていま