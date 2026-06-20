西武４−０オリックス（パ・リーグ＝２０日）――西武の隅田が８奪三振、被安打３で今季２度目の完封。打線は一回にカナリオの適時打で先制し、その後も着実に加点した。オリックスは今季９度目の零封負け。◇ソフトバンク１０−７日本ハム（パ・リーグ＝２０日）――ソフトバンクが両チーム計２３安打の打撃戦を制した。近藤が２打席連続本塁打などで７打点を挙げる活躍。日本ハムは終盤に追い上げたものの、及ばなかった。◇