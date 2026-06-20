第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の長野大会の組み合わせ抽選会が２０日、塩尻市内で行われた。４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は２５日に行われる。昨秋、今春の県王者・上田西が中心。プロ注目の最速１５１キロ右腕・内藤崚投手（３年）を筆頭に投手陣が充実している。春の北信越大会を制した松本国際は、左腕エース・和田頼生投手（３年）の安定感が光る。春準Ｖの佐久長聖は、強打を