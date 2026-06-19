元夫から精子提供を受け、「選択的シングルマザー」として娘を育てているジュリワタイさん。出産後、彼女が新たに向き合うことになったのは、「この子に、どう出生を伝えていくか」という問いでした。 【写真】「素敵ですね」娘さんの生い立ちを伝えるためにジュリさんが選んだ方法（7枚目/全9枚） 「隠す」という選択肢が消えた日 出産後、わが子を抱くジュリワタイさん ── 子どもを望んでいた