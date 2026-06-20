巨人１−０中日（セ・リーグ＝２０日）――巨人が連敗を２で止めた。三回に浅野のソロで先制。ウィットリーが八回二死まで無安打無失点に抑え、継投で逃げ切った。中日は好投の大野を援護できなかった。◇広島８−６ヤクルト（セ・リーグ＝２０日）――広島が乱戦を制した。五回に代打小園の２ランなどで同点とし、六回に菊池の２点二塁打で勝ち越した。辻がプロ初勝利。ヤクルトはオスナの２本塁打をいかせず。◇２０日のＤ