【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）【映像】GK反対に跳ぶ衝撃の爆速ゴール（実際の様子）今大会のラッキーボーイが誕生したかもしれない。ブラジル代表のFWマテウス・クーニャがニアハイを射抜くゴラッソを叩き込み、SNSでも驚きの声が上がった。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でブラジル代表はハイチ代表と対戦した。この