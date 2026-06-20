歌舞伎俳優の尾上松緑が、早稲田大学招聘公演「フェイスＦＡＣＥ／ＦＡＩＴＨ」（７月３１日〜８月９日、東京・早稲田小劇場どらま館、脚本・演出＝西森英行）で二人芝居に挑戦することになった。精神科医と元患者による、濃密にしてスリリングな密室の対話劇。客席数わずか９０席の劇場で四方を客席に囲まれたセンター舞台。演者にとっても観客にとっても「逃げ場のない空間」で、息詰まる二人芝居が繰り広げられる。松緑の