20日午後5時前、東京・北区のJR王子駅近くで倒木があり、JR赤羽駅と池袋駅間を走行していた湘南新宿ラインに木の枝が接触しました。JR東日本によりますと、ケガ人はいないということで、湘南新宿ラインは一時、新宿駅より北側で運転を見合わせましたが、係員が伐採作業を行い、午後7時すぎに全線で運転再開しました。