【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】「今日好き」イケメン、ラフスタイルで爽やかランウェイ◆榎田一王、爽やかランウェイフラワープリントが目を引く白Tシャツにデニムパン