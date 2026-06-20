【モデルプレス＝2026/06/20】元日向坂46の高瀬愛奈が6月19日、自身のInstagramを更新。エフェクトがかかった動画で金髪姿を披露し、話題になっている。【写真】ヒカル広報の元坂道美女「チラ見えした軟骨ピアスに衝撃」別人級金髪姿◆高瀬愛奈、金髪エフェクト動画披露高瀬は「エフェクトで金髪にしてみた！似合ってるのかなー？？」とつづり、髪の毛の色が変わり、顔周りに猫の耳やメガネの加工が施されるエフェクト動画を公開。