気になるあの人の美容話。今回は、俳優の舘ひろしさんです。不潔にならないように、凛としていきたいです6/19に最新主演映画『免許返納!?』が公開になる舘ひろしさん。作品の中でも、76歳というのが信じられないくらい、色気のあるダンディな姿を見せている舘さんに、美容についてのお話を聞いてみました！「正直言って、美容について考えたことはほぼなくて、全然、何もしてないです。昔、渡（哲也）さんに、『俳優は清潔でいろ』