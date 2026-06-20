世界中で愛される「ハードロックカフェ」と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションした「Hello Kitty Collection」が2026年6月20日（土）より登場します。横浜店、なんば大阪店、ユニバーサル・シティウォーク大阪店のロックショップ限定で販売される今回のコレクションは、各都市の魅力を取り入れた特別なデザインが魅力。ファッションアイテムから雑貨まで揃う、