サッカーFIFAワールドカップ。日本代表は21日、第2戦のチュニジア戦に臨みます。現地は日本代表を応援するサポーターらで盛り上がっています。◇NNNモンテレイ・山田元気記者「メキシコ・モンテレイです。サムライブルーのユニフォームを着た人の姿があちらこちらで見られ、日本代表への期待が高まっています」モンテレイの中心地には19日、世界各国のサポーターが集まりました。日本代表のサポーターの姿も目立ち、勝利