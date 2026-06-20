日本テレビ「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」が２０日、放送され、明石家さんまが、プライベートでも親交のある日本代表・堂安律にインタビューした様子が流れた。収録はＷ杯開幕の２週間前だったという。堂安は昨年６月、妻でインフルエンサーの明松美玖との結婚披露宴を挙げた。ここにさんまをはじめ、小栗旬＆山田優夫妻、長友佑都＆平愛梨夫妻、久保建英、三笘薫、遠藤航、板倉