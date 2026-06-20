アメリカのトランプ大統領がイタリアのメローニ首相からG7サミットで、一緒に写真を撮るように「懇願された」と発言し、メローニ氏は「全くの作り話」だと反発しています。アメリカのトランプ大統領は19日、イタリアメディアのインタビューの中で、G7サミットでメローニ首相と2人で話し込んでいた場面について、「彼女は私に一緒に写真を撮ってほしいと懇願した。彼女がかわいそうなので撮ってあげた」などと発言しました。これを