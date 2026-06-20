◇女子ゴルフツアーニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（65904ヤード、パー72）苦手意識をショットの切れでカバーした。昨年予選落ちしている大会で政田が67をマークして4打差の6位に順位を上げた。「小さいグリーンはあんまり得意じゃなくて心配な面もあったんですけど、最近ショットが良いので小さいグリーンにも収まってくれました」と満足そうに振り返った。出