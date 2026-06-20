天皇皇后両陛下は20日、オランダでの日程を終え、次の訪問国ベルギーに入られました。日本時間の20日午後7時頃、オランダでの日程を終えた両陛下は政府専用機で隣国ベルギーの首都ブリュッセルに到着されました。空港ではフィリップ国王の長女で王位継承者のエリザベート王女が出迎えました。王女は愛子さまと同じ年で20年前のオランダ静養中に子ども同士で一緒に遊んだことがあります。今回、外国からの国賓をもてなす役目を初め