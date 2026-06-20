愛娘の感想が楽しみだ。【写真】アラフィフとは思えぬ引き締まった肉体。5カ月の役作りを経て生み出されたものだという福井県・若狭和田ビーチを舞台にした映画『ライフセーバー！』で、“21世紀の石原裕次郎”こと俳優の徳重聡（47）がライフセービングクラブのリーダー・立石を演じている。一般人も勘違い筋骨隆々。ライフセーバーとして浜辺に佇む徳重の姿は本物のそれと見まがうばかり。「撮影中に一般の方から声をかけられて