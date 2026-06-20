夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、近畿地方にお住まいの60代男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：リクリク年代性別：60代男性同居家族構成：本人、妻住まいの地域：近畿地方職種：経理業種：製造業雇用形態：正社員勤務年数：10年以上世帯年収：本人800万円、配偶者50万円現預金：500万円「夏ボーナスは手取り70万円、額面80万円と予