オリオールズ戦は通算32試合で11HR【MLB】ドジャース 1ー0 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手の“育休離脱”が、オリオールズファンにも波紋を広げている。19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れることが発表された。「育児休暇」によるものだが、対戦を楽しみにしていた敵軍ファンからは「オオタニが見られないなんて…」などと悲痛な声が上がっている。大谷