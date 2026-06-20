2018年のフィギュアスケート女子グランプリファイナルの女王で、現在はアイスダンスに挑戦している紀平梨花さんが、日本代表のユニホーム姿を披露した。紀平さんは６月20日に自身のインスタグラムを更新。サムライブルーのホームユニホームを着用した３枚の画像をアップロードした。「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニホームをいただきました。背中には『RIKA』の文字入り！ アディダスアスリートとして、このよう