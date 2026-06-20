絶景を見られるか。タレントの平愛梨さんが６月20日、インスタグラムを更新。「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」「#私は元気です」と綴り、北中米ワールドカップを戦う夫の長友佑都ら日本代表を応援すべく、現地入りしたことを報告した。ワールドカップ制覇、つまり「最高の景色を」を合言葉にする森保ジャパンは、日本時間21日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。平さんは画面越しで