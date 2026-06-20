富山県朝日町の老人ホームの近くで、体長およそ1メートルのクマが「緊急銃猟」により駆除されました。【映像】クマが発見された老人ホーム近くの防潮林警察によりますと朝日町では17日以降、川の河口付近や海岸近くでクマの目撃情報が相次いでいて、警察や猟友会などが警戒にあたっていました。けさ、およそ20人体制で捜索していたところ、市街地からおよそ200メートルに位置し、近くに老人ホームがある海岸の防潮林でクマを