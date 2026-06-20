群馬県伊勢崎市の河川敷で59歳の男性の胴体が見つかった事件で、警察は遺体のほかの部分を捜索しました。【映像】逮捕された容疑者新井雅尚容疑者（50）は3月、小渕和則さん（59）の遺体を利根川の河川敷に埋めて遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、新井容疑者は取り調べに対し「やっていない」と容疑を否認しています。これまでに頭部や手足などが見つかっていないことから警察は午前7時から機動隊員25人と