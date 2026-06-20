北朝鮮にいる拉致被害者などに日本からメッセージを届けようと、21年続いているラジオがあります。家族とつなぐ唯一の手段として北朝鮮に阻まれながらも、続ける思いを取材しました。■北朝鮮にいる拉致被害者へ…短波ラジオ「しおかぜ」先月、小さな部屋の中で行われた収録。特定失踪者問題調査会・荒木和博代表「はじめに国会の中で開催された拉致問題の集会についてお伝えします」収録されたのは、北朝鮮にいる拉致被害者などに