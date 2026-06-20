東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、音楽準備室の角付近が激しく燃えていたことがわかりました。【映像】警視庁による実況見分の様子きのう、北区滝野川にある小学校で火事があり、音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、児童と教師ら11人がけがをしました。警視庁などはけさからおよそ50人体制で実況見分をしています。その後の警視庁への取材で、火災報知機の音を聞き駆け付けた男性教師が、音楽準備室の