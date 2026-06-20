サッカーW杯、あすチュニジアとの試合が行われるメキシコ・モンテレイ、親日的な土地柄で、深い日本愛で第二のホームとなりそうです。【映像】親日家らのコメント（実際の映像）力石大輔記者「地元モンテレイの朝刊、暑さの中、日本代表が帰ってきたと大きく扱われている」日本アニメ大好き「私はメキシコ人ですが、心は日本人です！」日本食大好き「僕は日本がチュニジアを倒すと思うよ！」日本のシティポップ大好き「メキシコ