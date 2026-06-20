ベルギーへの出発を前に、見送りを受けられる天皇、皇后両陛下＝20日、オランダ・アムステルダム郊外のスキポール空港（代表撮影・共同）【ブリュッセル共同】天皇、皇后両陛下は20日午前（日本時間20日午後）、オランダから政府専用機で出発し、次の公式訪問国ベルギーに入られた。首都ブリュッセル郊外のメルスブルク軍用空港に到着し、フィリップ国王夫妻の長女で王位継承順1位のエリザベート王女（24）の出迎えを受け、笑顔