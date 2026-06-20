天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、ベルギーへ出発されました。22日まで王室の別邸であるシエルニョン城に滞在されます。【映像】オランダ側の見送りを受ける天皇皇后両陛下両陛下は、オランダ側の見送りを受けて政府専用機に乗り込まれ、ベルギーに向け出発されました。ベルギーに到着した後は、王室の別邸であるシエルニョン城に22日まで滞在される予定です。シエルニョン城は、上皇ご夫妻が1993年に訪れられたこと